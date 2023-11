Muore schiacciato dalla sua auto in garage: Emanuel aveva 42 anni, aveva una figlia piccola

Emanuel Barrassi è morto nel garage di casa, schiacciato dalla sua auto: una Bmw. Un incidente choc su cui si sta ancora indagando per valutare con certezza la dinamica di quanto accaduto, la vittima aveva 42 anni. La tragedia in un'abitazione a Carchitti , frazione di Palestrina (Roma). Il giovane era sposato e tre anni fa aveva avuto una figlia. Emanuel lavorava all’Enav, all’aeroporto di Ciampino era stimato e molto conosciuto nel suo paese. Ora gli amici sono sconvolti. Oggi si sono svolti i funerali.

La dinamica

Non si capisce come sia stata possibile una simile tragedia: Barrassi sarebbe rientrato a casa, dopo aver varcato il cancello e lasciato la sua Bmw serie 1 a marcia indietro, pronta per essere rimessa in garage. E' sceso e aperto la serranda, però, per cause tutte da accertare, la macchina è ripartita, ha imboccato la breve rampa in discesa e lo ha travolto, praticamente schiacciandolo.

I funerali di Emanuel si sono svolti oggi, venerdì 17 novembre, alle ore 15 alla Parrocchia di San Francesco Saverio a Carchitti. Grande commozione e lacrime di amici e parenti. Sui social decine di messaggi commossi per la moglie rimasta sola con una figlia piccola.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 21:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA