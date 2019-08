Agguato mortale a Diabolik, Bordoni: «Siamo tornati a Capitale da Romanzo Criminale»

"E' proprio vera emergenza sicurezza a Roma, non ci si può più nascondere dietro "casi isolati", dopo Trastevere con un colpo di pistola muore oggi un ultrà della Lazio al Parco degli Acquedotti in quello che sembra un regolamento di conti forse, anche in questo caso, per droga. Siamo tornati a descrivere una Capitale da Romanzo Criminale. Chiediamo al ministro degli Interni di convocare subito un tavolo per la Sicurezza con il sindaco, il presidente di Regione e tutte le Forze dell'ordine. Serve un immediato potenziamento degli agenti e delle strutture, caserme e commissariati anche in periferia". Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Campidoglio. Mercoledì 7 Agosto 2019, 21:43

