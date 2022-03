Roma, esce per cercare asparagi: trovato morto in campagna

Un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita questa mattina nelle campagne di Castelnuovo di Porto, vicino Roma, dopo essere uscito ieri pomeriggio di casa alla ricerca di asparagi.

A dare l'allarme è stata la moglie non vedendolo rientrare a casa. I carabinieri hanno trovato il corpo lungo un sentiero in una zona impervia. Fatale per l'uomo sarebbe stato un malore e la salma è stata restituita ai familiari.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Marzo 2022, 17:14

