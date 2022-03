Cremona, banda di ragazzini aggredisce la polizia per evitare la perquisizione della casa di un amico

Non volevano che i poliziotti perquisissero l'appartamento dell'amico che, pistola soft-air in pugno, aveva sparato ad un ventunenne, ferendolo alla testa. E con l'obiettivo di evitare il blitz degli inquirenti, sotto casa li hanno accerchiati, insultati, spintonati e minacciati tentando di danneggiare le auto della Squadra Mobile e saltando anche sul mezzi dei vigili del fuoco per impedire che aiutassero gli investigatori a salire nell'abitazione.

Per finire, in una sorta di sfida alle forze dell'ordine, con i loro smartphone hanno ripreso tutto e poi pubblicato la scena sui social. È accaduto in un quartiere di Cremona e ora la squadra Mobile ha individuato la banda: sono 5 ragazzi, di cui due minorenni, denunciati per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e violazione delle norme relative al trattamento dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Marzo 2022, 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA