Mirko Pacioni morto in un incidente a 34 anni, lascia la compagna e tre figli. Gli amici aprono una raccolta fondi: «Aiutiamo la sua famiglia»

di Redazione web

È morto giovedì mattina in un terribile incidente stradale Mirko Pacioni, papà di tre bambini che aveva 34 anni. Era in sella al suo motorino, quando si è scontrato con un'auto sulla via Portuense, a pochi chilometri da casa.

Lo schianto è avvenuto nel comune Fiumicino, vicino al complesso residenziale di Parco Leonardo, dove la vittima viveva con la sua famiglia da meno di un mese, riporta RomaToday. Avevano festeggiato il trasloco sui social, doveva essere il nido dove crescere tutti insieme. Poi, la tragedia.

Incidente mentre prova la moto di un amico: perde il controllo e sbatte contro un cancello, morto il 18enne Daniele Gnoffo

Incidente tra un'auto e uno scooter ad Ardea: morto 33enne, grave un 14enne. Automobilista sottoposto ai test di alcol e droga

La raccolta fondi per Mirko

Alcune persone vicine alla famiglia di Mirko hanno organizzato una raccolta fondi su GoFundMe, che ha quasi raggiunto i 10mila euro.

«La famiglia di Mirko si trova ora in una condizione di grande sofferenza: Francesca, seppur circondata dall'affetto dei suoi cari, deve affrontare il dolore della perdita, la crescita dei suoi bambini e far fronte alle necessità quotidiane. - si legge - Abbiamo quindi deciso di aprire questa raccolta fondi per sostenere la famiglia di Mirko in questo momento tragico. Ogni contributo, anche piccolo, sarà di grande aiuto per Francesca e i suoi figli».

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. La famiglia sta cercando testimoni per ricostruire al meglio quanto successo all'altezza dell'incrocio con viale Terme di Traiano. Indaga la polizia locale di Fiumicino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA