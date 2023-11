Schianto al ritorno dal party di Halloween: due ragazzi morti e dodici feriti a Milano

di Mario Landi

La festa, poi lo schianto mortale. È finita in tragedia la notte di Halloween a Milano, dove all’alba sono morti due ragazzi di 26 e 24 anni, in un incidente stradale che ha coinvolto in tutto dodici persone. Lo schianto è avvenuto su viale Forlanini, la strada a tre corsie alla periferia est della città che porta all'aeroporto di Linate.

Le vittime sono Luigi Giallonardi di 26 anni e Bennardo Pagano di 24 anni, entrambi residenti a Milano ma originari di altre regioni. Avevano trascorso la serata in discoteca per festeggiare Halloween. I due erano amici, Luigi lavorava come pizzaiolo e Bennardo era un assicuratore di Generali nella sede di Milano-Famagosta. Il 26enne, che era alla guida di una Peugeot, con a bordo in tutto sei ragazzi tra i 18 e i 26 anni, è morto sul colpo, mentre il 24enne è deceduto un'ora dopo il ricovero in ospedale in gravi condizioni.

A causare l’incidente, con un primo tamponamento, è stata una Golf guidata da un giovane di circa 30 anni, che è risultato positivo all'alcoltest e senza patente, come hanno stabilito le indagini della Polizia locale.

Di dodici feriti, quattro sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali cittadini, due di loro in particolare ricoverati al Niguarda e al Policlinico sarebbero in condizioni più gravi.

