Prova la moto di un amico, perde il controllo e sbatte contro un cancello: morto 18enne

E' morto il 18enne finito fuori strada in sella a un motard oggi, 1 novembre, poco prima delle 16 a San Fior (Treviso), in via Galilei. E' deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Conegliano. Il ragazzo, D. G., di San Fior, stava provando la moto di un amico, secondo le prime ricostruzioni.

Il ricovero e poi la morte

Viaggiava in via Galilei verso la stazione ferroviaria quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo finendo prima contro il marcipiapiede e poi addosso a un cancello. Sbalzato di sella, l'impatto gli è stato fatale. E' stato soccorso dal Suem e trasportato d'urgenza in ospedale: le sue condizioni erano gravissime.

