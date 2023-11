Incidente a Milano: Bennardo Pagano e Luigi Giallonardi morti nello schianto sulla strada per l'aeroporto di Linate

Gravissimo incidente stradale con due morti questa mattina all'alba, intorno alle 5.20, in viale Forlanini sulla strada che porta all'aeroporto di Linate a Milano. Le vittime erano reduci da una serata al "The beach", poco distante dal luogo della tragedia. La festa con amici per la notte di Halloween: i giovani morti sono Luigi Giallonardi, 26enne originario di Giulianova, e Bennardo Pagano, 24 anni originario di Napoli. I due amici hanno perso la vita all'alba di mercoledì 1 novembre nel tragico incidente stradale avvenuto in viale Forlanini a Milano, la strada a scorrimento veloce che porta all'aeroporto cittadino di Linate. Su Instagram le foto dell'ultima festa, a quanto pare alla discoteca “The beach” a poca distanza dal luogo dell'incidente. In una stories, si vede Bennardo che sta ballando con un look giacca e cravatta stile Halloween.