Mille Miglia a Roma, il 16 giugno bolidi nella tappa Capitale

Torna a Roma anche la Mille Miglia: giovedì 16 giugno, infatti, partirà dalla Capitale l'inizio del ritorno verso Brescia. Le vetture faranno il loro ingresso a Roma attraverso via Salaria per proseguire lungo viale Liegi, piazza Ungheria, viale delle Belle Arti e via Omero da dove accederanno al parco di Villa Borghese fino a viale San Paolo del Brasile. Giungeranno nei pressi del monumento a Goethe dove è previsto il Controllo Orario di fine tappa. Conclusa la parte sportiva, gli equipaggi sfileranno uno ad uno sulla pedana di via Veneto ed effettueranno un tour cittadino a partire dall'Altare della Patria. «Vogliamo rendere ancora più saldo il legame tra Roma e la Mille Miglia - ha concluso Alessandro Onorato, sssessore Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda -. Ci accomunano il senso della bellezza e dello stile e il desiderio di tramandare storia e tradizioni. Per questo, abbiamo voluto sottolineare il momento di passaggio della corsa a Roma con l'esposizione delle auto in via Veneto. Un modo per riaccendere i riflettori anche su una delle strade più iconiche».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 08:08

