Ragazzo trovato morto in casa a Conca d'Oro: Michele aveva 21 anni

di Emilio Orlando

È stato trovato morto stanotte, poco dopo mezzanotte, dalla padrona di casa che ha subito dato l'allarme, ma per Michele Bogdoll non c'era più nulla da fare. Intorno a mezzanotte e mezzo, infatti, il 118 è intervenuto in un appartamento in via Conca d'Oro a Roma per il rinvenimento della salma del ragazzo di 21 anni.

L'allarme della padrona di casa

A dare l'allarme la proprietaria dell'appartamento che ha trovato il ragazzo senza vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo tecnico scientifico e i Carabinieri di Montesacro, nonché il medico legale che da un primo esame della salma non ha riscontrato segni evidenti di violenza.

Disposta l'autopsia

È stata disposta l'autopsia per chiarire la causa del decesso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 10:51

