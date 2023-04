Roma, incendio allo scalo San Lorenzo: chiusa la tangenziale, traffico in tilt. «Fiamme partite da un camper»

di Redazione Web

Rogo e paura a Roma. Un grosso incendio è divampato allo Scalo di San Lorenzo, nel pomeriggio di oggi martedì 18 aprile: grande apprensione tra i passanti, che sotto la tangenziale hanno visto nel giro di pochi minuti alzarsi una enorme colonna di fumo.

Fiumicino, chiuso il viadotto verso Ostia: scoppia il caos in direzione aeroporto

Immobile, Roma Mobilità: «Quel semaforo all'incrocio funziona perfettamente». L'incidente è ancora un giallo

Le fiamme partite da un camper

Le fiamme sarebbero partite da un camper che era parcheggiato in via dello Scalo di San Lorenzo: il mezzo è stato avvolto dalle fiamme intorno alle 18.18 per cause ancora da accertare. Sul posto gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco, insieme ai poliziotti. Le fiamme alte e il fumo denso hanno costretto a chiudere al traffico la tangenziale appena sopra. Caos in strada e traffico in tilt.

+++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Aprile 2023, 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA