Immobile, Roma Mobilità: «Quel semaforo all'incrocio funziona perfettamente». L'incidente è ancora un giallo

È ancora un giallo la dinamica dell'incidente in cui è rimasto ferito Ciro Immobile, in auto con le figlie piccole. Il semaforo presente all'incrocio in cui domenica scorsa è avvenuto a Roma l'incidente stradale che ha coinvolto l'auto guidata dal capitano della Lazio e un tram è «perfettamente funzionante», ha chiarito - in relazione ad alcune notizie di stampa - Roma Servizi per la Mobilità.

Ciro Immobile, il mistero del semaforo: era funzionante? La dinamica dello schianto col tram a Roma

Notte in osservazione al Gemelli. Preoccupazione per la figlia Michela: ha una lesione al fegato

«Il semaforo funziona»

In una nota l'ente «smentisce nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento». «Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l'impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale», prosegue la nota.

Lo schianto domenica mattina

Lo schianto violentissimo è avvenuto intorno alle 8.30 di domenica mattina, tra il Suv, un Land Rover Defender, con a bordo il capitano della Lazio e le sue due giovani figlie, e un tram della linea 19, nella zona di piazza Cinque Giornate a Roma, all'incrocio con Ponte Matteotti tra i quartieri Prati e Flaminio. L'incidente ha provocato, complessivamente, 12 feriti, per fortuna nessuno in modo grave.

