Commissariato Monteverde, il dirigente Fabio Germani: «Il segreto dei "mi piace" su Google? Rapidità d'intervento e sinergie»

di Emilio Orlando

Il primo dirigente Fabio Germani, è il responsabile del distretto di polizia di Monteverde. Con un passato alla protezione civile nazionale a gestire emergenze legate all'ordine e la sicurezza, dopo la dirigenza del distretto di Fidene Serpentara è approdato a Monteverde.

Perché gli utenti dei vostri uffici ne rimangono colpiti positivamente?

«Da quando 10 mesi fa mi sono insediato in questo Distretto, ho applicato il modello che utilizzai già in passato condividendo le linee del Dipartimento. Creando le sinergie istituzionali a livello municipale, si riesce a risolvere in poco tempo le criticità».

Ad esempio?



Che risposte riuscite al cittadino che si rivolge a voi?

«Cerchiamo di essere rapidi e gestire le emergenze legate ai tanti aspetti del nostro lavoro in maniera puntuale, coinvolgendo il più possibile tutti gli organi che, compongono a livello territoriale, l'apparato della sicurezza».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Aprile 2023, 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA