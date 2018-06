Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il guasto alla metro B diha provocato paura e disagi tra i passeggeri che hanno lasciato il treno attraversando la galleria delle stazioni tra Castro Pretorio e Policlinico.«Io stavo dentro la, era uno di queiche non prenderò mai piú. Si è fermata poco prima di arrivare a Policlinico dentro il tunnel. Eravamo quasi al buio, ci aiutavamo con la luce dei telefonini. All'inizio ci hanno detto di non preoccuparci e di non aprire la porta perché il guasto si sarebbe risolto presto. Invece passavano i minuti e non succedeva nulla. Poi hanno aperto le porte e hanno detto che se volevamo potevamo uscire e avviarci verso la stazione». Così Anna, una signora di 75 anni, che abita da diversi anni a Roma, racconta all'ANSA la sua esperienza dentro la metro B stamane.«Ci siamo messi - aggiunge - in fila indiana in questa galleria un pò buia aiutandoci sempre con le lucine dei cellulari e siamo usciti. Io mi aggrappavo al passamano perché avevo paura del vuoto di lato. Mi sono un pò sporcata le braccia. C'erano anche altre persone anziane e faceva molto caldo. Abbiamo avuto paura».Dal canto suo, Atac annuncia in una nota che è stata «Completata in piena sicurezza e senza conseguenze per i passeggeri l'evacuazione del treno bloccato vicino alla stazione Policlinico», spiegando poi le motivazioni del guasto. «Un guasto tecnico alla linea area della metro B all'altezza della stazione Policlinico ha determinato l'interruzione parziale del servizio e il blocco di un treno in galleria in arrivo alla stazione Policlinico. Atac si è immediatamente attivata per gestire la parziale interruzione della linea, attivando un servizio sostitutivo di superficie e, contestualmente, ha proceduto all'evacuazione del treno che si è completata nel tempo strettamente necessario per svolgere l'operazione in piena sicurezza. Il tutto si è svolto secondo quanto previsto dalle procedure a tutela dei passeggeri, con i quali Atac si scusa per i disagi procurati», continua l'azienda dei trasporti. Atac chiarisce che non c'è stata «nessuna esplosione ma un guasto tecnico».