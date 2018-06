Roma, guasto sulla metro B tra Policlinico e Castro Pretorio fa scattare l'allarme esplosioni. Passeggeri evacuati nel tunnel

di Ilaria Del Prete

L'Atac L'Atac ha precisato in una nota che non ci sono state esplosioni. «Un guasto tecnico alla linea area della metro B all'altezza della stazione Policlinico ha determinato l'interruzione parziale del servizio e il blocco di un treno in galleria in arrivo alla stazione Policlinico - spiega la nota - Atac si immediatamente attivata per gestire la parziale interruzione della linea, attivando un servizio sostitutivo di superficie e, contestualmente, ha proceduto all'evacuazione del treno che si completata nel tempo strettamente necessario per svolgere l'operazione in piena sicurezza. Il tutto si svolto secondo quanto previsto dalle procedure a tutela dei passeggeri, con i quali Atac si scusa per i disagi procurati».



In serata è stata riaperta la stazione Barberini della Metro A di Roma, chiusa nel pomeriggio per un problema tecnico. La riapertura - comunica InfoAtac - è stata possibile al termine dell'intervento di ripristino in seguito ad un guasto esterno alla rete Atac.

Tanta paura stamattina sulladi, dove è stato attivata una proceduta diin seguito alla segnalazione da parte dei passeggeri che hanno dichiarato di aver sentito tre. 1500 persone sono state evacuate dalla stazione Policlinico, attraversando a piedi il tunnel che la unisce alla fermata di Bologna.Molti utenti hanno chiamato ai numeri di emergenza raccontando di un'esplosione, ma quanto accaduto non è altro che un guasto che si sarebbe verificato a circa 100 metri dalla stazione Policlinico. Nella caduta sui binari un cavo elettrico avrebbe provocato un forte rumore accompagnato da fumo e scintille. Tanto da generare paura tra i passeggeri. Diversi gli utenti che hanno contattato il Nue 112 segnalando di aver sentito delle forte esplosioni. Immediatamente il Nue ha attivato carabinieri, polizia, pompieri e 118. Almeno una decina le persone visitate dal personale del 118 presente sul posto principalmente per crisi di panico.I passeggeri hanno lasciato i vagoni fermi tra le fermate di Bologna e Policlinico in direzione Laurentina attraversando il tunnel a piedi. Al momento il servizio è sospeso tra Castro Pretorio e Monti Tiburtini.Paura, ma anche rabbia tra i passeggeri. «Dopo 20 minuti fermi al binario con i vagoni stracolmi - racconta una ragazza - ci hanno fatto evacuare camminando sul binario». I disagi maggiori alla stazione Policlinico dove un ragazzo racconta: «Ho sentito due esplosioni ho pensato a un attentato».. Poco dopo le 8, un convoglio si è bloccato per un guasto tecnico agli impianti di linea. Interrotti i tratti Castro Pretorio-Ionio e Castro Pretorio-Quintiliani. Molti utenti hanno chiamato ai numeri di emergenza raccontando di un'esplosione, ma a quanto si è appreso si sarebbe tranciato un cavo della linea aerea di alimentazione. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale di Roma capitale e ambulanza, dal momento che alcune persone hanno accusato malori. Al momento il servizio è sospeso tra Castro Pretorio e Monti Tiburtini.