Ansia per Matteo Barbieri, un ragazzo scomparso a Roma.

Da questa notte – si legge nell’annuncio pubblicato dai familiari su Facebook – non si hanno più notizie di Matteo Barbieri. Si è visto uscire da lavoro: ristorante capperi in zona Balduina per dirigersi a casa in zona Anguillara senza mai rientrare. Viaggia sulla moto HONDA CB500 ABS targata EL28415 colore rosso metallizzato. Se qualcuno ha notizie per favore contattate e condividete per aiutarci a trovarlo”.