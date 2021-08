Massimo Ciavarro, ladri in casa mentre è in vacanza: svaligiato l'appartamento di corso Francia

Brutta sorpresa per Massimo Ciavarro. L'attore, che in questi giorni si trova in vacanza fuori Roma, è stato vittima la scorsa notte di un furto nel suo appartamento in zona corso Francia.

Non è chiaro se l'allarme sia stato disattivato dai ladri o non abbia funzionato per un guasto. Nel condominio non erano presenti altre persone, quindi pare che i topi d'appartamento abbiano avuto vita facile e nessuno abbia sentito i rumori. I ladri, in casa di Massimo Ciavarro, hanno anche forzato una cassaforte e portato via diversi beni preziosi. Come spiega Il Messaggero, i ladri avrebbero forzato una porta finestra, per poi procedere al colpo. Ad accorgersi del furto è stato un domestico, nella cui abitazione è collegato un altro sistema antifurto: l'uomo, svegliato dall'allarme, alle 4.20 si è recato sul posto e dopo aver scoperto l'effrazione ha chiamato la polizia. Sul posto è giunta una pattuglia del commissariato Ponte Milvio, che si è messa in contatto con l'attore e che si occupa ora delle indagini.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Agosto 2021, 11:05

