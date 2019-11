Maltempo, bomba d'acqua su Roma: allagamenti e disagi al traffico in tutta la città

Domenica 3 Novembre 2019, 18:44

Ilinveste l'Italia e non risparmia certo: la capitale, specialmente nelle ore pomeridiane, è stata investita da una notevole quantità di precipitazioni, che hanno causato allagamenti e disagi al traffico un po' ovunque. Fortunatamente, la giornata non lavorativa ha impedito al traffico di congestionarsi in tutta la capitale, ma le strade allagate hanno causato rallentamenti su tutte le principali arterie cittadine.Particolarmente colpiti i sottopassaggi, dove le piogge torrenziali si sono accumulate in maniera copiosa. In zona Conca d'Oro, tra l'altro, si è sfiorata la tragedia, con lache ha centrato in pieno un'automobile in transito su, il ponte che collega il quartiere africano con Montesacro. Il conducente della vettura ne è uscito miracolosamente illeso.