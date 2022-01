Macabro ritrovamento vicino Roma: resti di stomaco e intestino nella riserva naturale

Uno stomaco e parte di un intestino sono stati trovati da un passante sulla riva davanti alla riserva naturale regionale di Tor Caldara sul litorale a sud di Roma. Al momento non è chiaro se i resti siano di un animale o di una persona. Sarà l'autopsia a definire i contorni del macabro ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Lavinio Lido di Enea a seguito di una richiesta al 112 Nue effettuata da un cittadino e il medico legale.

Da una prima analisi però non è stato possibile stabilire la data e l'origine (umana o animale) degli organi: sarà necessario l'esame autoptico per accertarlo. Il nucleo Operativo della compagnia di Anzio, ha effettuato i rilievi e sta indagando. Al momento i resti sono sottoposti a sequestro e portati presso l'obitorio Tor Vergata per successivi accertamenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 21:18

