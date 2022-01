Roma, incendio tra i giacigli di fortuna dell'ex Mira Lanza: colonna di fumo nero invade il quartiere

I Vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio divampato a Roma intorno alle 12:40 di questa mattina nei locali abbandonati dell'ex Mira Lanza in via del Tirone. Le fiamme si sono sviluppate in alcuni giacigli di fortuna e ripari. Non risulterebbero feriti o intossicati, ma una colonna di fumo nero ha invaso il quartiere Marconi.

Non è la prima volta che un incendio del genere invade l'area dell'ex Mira Lanza. «I residenti assistono all'ennesimo fallimento progettuale da un lato in un'area preziosa sotto diversi punti di vista. - sottolinea Marco Palma, consigliere del XI Municipio - L'ennesimo incendio di oggi testimonia la debolezza della politica, la lentezza nelle procedure (progettazione internazionale quando qui non siamo in grado di tappare le buche) e l'inesistente senso di responsabilità ormai fin troppo diffuso, schiacciato da un sistema di inerzia diffuso».

