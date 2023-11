Leone scappato a Ladispoli, il giallo del lucchetto aperto. Il domatore: «Ecco com'è andata davvero»

di Redazione web

Spunta un giallo nel caso di Kimba, il leone in fuga ieri per un pomeriggio a Ladispoli dopo essere scappato da un circo, e poi catturato. Rony, il domatore del felino, in un'intervista al Corriere della Sera afferma che «il lucchetto era aperto e i leoni non sanno aprire i lucchetti».

Il domatore di Kimba: «Lucchetto era aperto»

«Ho trovato il lucchetto aperto, il leone si era allontanato solo di pochi metri poi un cavallo lo ha spaventato e si è rifugiato nel canale», aggiunge Rony. «Kimba ora sta bene, siamo felici che sia sano e salvo - racconta Vassallo a Corriere.it - la nostra paura era solo che potesse succedere qualcosa a lui, che è docile ed è abituato alle persone».



Vassallo rigetta le accuse degli animalisti che oggi hanno manifestato davanti al circo. «Sappiamo come trattarli, cresciamo insieme ai leoni, gli diamo i biberon - spiega - Questa è mancanza di conoscenza, possono venire con coraggio e intelligenza a vivere qualche giorno con noi e vedere come trattiamo gli animali».

