La cattura del leone scappato dal circo a Ladispoli: ha girato per ore indisturbato per la cittadina

Un leone è scappato dal circo in Viale Mediterraneo a Ladispoli (Roma).Sui social circolano dei filmati di cittadini di Ladispoli, girati con il telefonino da balconi di abitazioni o dall'abitacolo di veicoli, che hanno ripreso il leone aggirarsi per alcune strade della cittadina, come nel quartiere del Cerreto.

Dopo alcune ore di ricerche, il leone è stato catturato, scrive l'agenzia ANSA. L'animale, dopo aver vagato per ore nelle vie della cittadina laziale seguito a vista dalle forze dell'ordine, è stato infine sedato dalle squadre di veterinari giunte sul posto e successivamente catturato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 22:45

