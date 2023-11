Leone scappa a Ladispoli, catturato dopo ore di paura. Il dubbio del complotto: «Gabbia aperta, c'erano tre uomini»

Un leone scappa dal circo a Ladispoli e la città è nel panico. Per gran parte della giornata di sabato, nella cittadina alle porte di Roma è stato il panico. Poi, in serata, l'animale è stato arrestato e riaffidato al circo. Adesso, però, si cerca di capire come sia potuto succedere. Spetterà ai pm di Civitavecchia fare luce con un'indagine.