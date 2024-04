Chiara Ferragni a Salò con le amiche, ma sui social non posta nulla: la foto ("rubata") e i rumors sulla nuova casa

di Redazione web

Nessun post da oltre una settimana. Da quanto è tornata con i figli da Dubai, che poi sono partiti con il padre Fedez per Miami. Chiara Ferragni si è presa ufficialmente una pausa sui social. Tanto che le foto di lei rimbalzano in rete sui gruppi Facebook. Come quella diffusa da "Orgoglio bresciano" e che ritrae l'influencer a cena con le amiche al Bari Italia di Salò (nel bresciano).

La foto sui social

Che stia cercando casa sul lago di Garda? Le ipotesi si rincorrono. Con lei c'era due amiche: Veronica Ferraro e Chiara Biasi. La Ferragni si è concessa un weekend tra donne sul lago. Nel post si legge: “Chiara Ferragni fotografata dai paparazzi di OGBS al Bar Italia di Salò. È in compagnia di Veronica Ferraro e Chiara Biasi.

La reazione dei followers

Fredda la reazione di alcuni followers all'idea che l'imprenditrice digitale prenda casa in zona. In molti esortano gli amministratori della pagina a dare spazio “a chi fa veramente qualcosa nella vita, non a chi ha creato un impero sul niente”, perché “per me la Ferragni può anche prendere casa sulla Luna”. I riferimenti al “pandoro gate” non mancano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Aprile 2024, 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA