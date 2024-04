Chiara Ferragni, i vestiti del suo brand finiscono negli outlet a prezzi stracciati: fino al 60% in meno. E lo store ufficiale rischia di chiudere

di Redazione web

Che il pandoro gate abbia segnato un punto di rottura tra il passato e il futuro di Chiara Ferragni è apparso sin da subito evidente anche ai meno attenti alle vicende quotidiane dell'imprenditrice che ha fatto la sua fortuna sfruttando i social media. Il lungo silenzio che ne è seguito, la perdita di follower, poi il ritorno con una nuova strategia, non sembrano stare dando i frutti sperati. Almeno, a giudicare da quanto si può vedere tra le strade del centro di Roma. L'offficial store del suo brand di abbigliamento e make-up è in via del Babuino, ma a pochi metri, in via del Corso, i capi con il logo del famoso occhiolino vengono venduti a prezzi stracciati negli outlet.

Chiara Ferragni, gli sconti all'outlet

A riportare i prezzi esposti nel temporary outlet inaugurato pochi mesi fa in via del Corso, ben lontani da quelli dello store ufficiale, è Repubblica.

La possibile chiusura

Una crisi lontana dall'essere superata. Anzi, su Affari Italiani si legge che si parlerebbe addirittura di una chiusura del negozio di Chiara Ferragni in via del Babuino, se non di una riduzione del personale, tanto che i dipendenti sarebbero già stati messi in allerta sulle due ipotesi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Aprile 2024, 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA