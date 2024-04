Chiara Ferragni, il declino come imprenditrice. Il sondaggio la boccia: «Successo effimero, nasconde falsità» Dopo lo scandalo pandoro non è più al primo posto tra i personaggi del mondo imprenditoriale a cui ispirarsi per le giovani donne







di Redazione web Chiara Ferragni perde popolarità tra le adolescenti, almeno in veste di modello di donna di successo cui ispirarsi. Mentre solo poco tempo fa l'influencer che ha fondato il suo impero a partire da un blog di outfit risultava la prima risposta che saltava in mente alle giovanissime quando veniva chiesto loro di pensare a un'imprenditrice della quale seguire le orme, dopo lo scandalo pandoro e la conseguente indagine, la supremazia di Chiara vacilla. Il declino di Chiara Ferragni A rivelare il cambio di passo, un sondaggio esplorativo realizzato da Obiettivo Effe, progetto di empowerment femminile creato dall’Università di Milano-Bicocca, che ha presentato Effe Summer Camp, campo estivo gratuito di educazione all’imprenditoria femminile e alla finanza, che si svolgerà a Milano dal 10 al 15 giugno 2024. «Nelle nostre ricerche precedenti - spiega Emanuela Rinaldi, ideatrice del progetto e professoressa di Sociologia dei processi culturali all’Università di Milano-Bicocca - Chiara Ferragni era una delle poche imprenditrici modello citate spontaneamente dalle adolescenti, insieme a Miuccia Prada, a fronte di una lunga lista di nomi maschili, da Elon Musk a Mark Zuckerberg e Giorgio Armani. Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA