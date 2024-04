Fedez, il viaggio a Miami per dimenticare Chiara Ferragni: le feste nei locali e l'incontro con i vecchi amici

di Dajana Mrruku

Fedez torna alle origini e si da alla "vida loca" in a Miami. Il rapper ha annunciato presto un ritorno sulle scene musicali con un progetto old style, lontano dai tormentoni estivi a cui ha abituato i follower e molto più simile ai suoi primi album che denunciavano ingiustizie, lanciavano frecciatine e non risparmiavano nessuno: «Sto per tornare con la serenità di chi ha un quintale di mer*a da sputare sul microfono, per la non serenità di chi mi vuole morto».

Ma nell'attesa di nuove uscite sul mercato musicale, il rapper, tornato nella sua Rozzano dopo una parentesi dorata a City Life con la ormai ex moglie, si gode la vacanza con i figli Leone e Vittoria, accompagnato dai suoi genitori Franco e Tatiana che tengono i piccoli mentre Fedez può andare a divertirsi e svagarsi un po' nei locali americani.

Serate da single

Fedez ha documentato le varie esperienze a Miami con i figli e senza.

E i piccoli? Insieme ai loro nonni che non hanno visto per un po' di giorni perché i bambini si trovavano a Dubai con mamma Chiara Ferragni e la sua famiglia. Secondo alcune voci, l'influencer starebbe molto male a causa della separazione e della lontananza dei figli, tanto da costringerla ad un silenzio social, mentre papà Fedez riesce a trascorrere un po' di tempo con i piccoli. Il riavvicinamento tra i due sembra essere un'ipotesi molto lontana per adesso... meglio abituarsi presto a quello che sarà il loro quotidiano.

