Vaccino Johnson&Johnson, l'appello del Lazio: «Le dosi arrivate ci servono»

Le dosi di vaccino Johnson&Johnson arrivate ieri nell'hub di Pratica di Mare "ci servono". Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che dopo lo stop precauzionale negli Usa del vaccino Janssen per 6 casi di trombosi rara spiega come "un'eventuale limitazione di età sul vaccino Johnson&Johnson rischia di avere lo stesso effetto di disorientamento che si è avuto su AstraZeneca. Spero che le autorità regolatorie si pronuncino in fretta e in maniera chiara, senza commettere gli errori di comunicazione fatti su AstraZeneca. Si rischia di arrecare un grave danno alla campagna vaccinale", sottolinea.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 13:13

