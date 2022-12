L'ultima frontiera dei ladri d'auto: rubare le batterie delle auto elettriche

di Lorena Loiacono

L'ultima frontiera dei furti in auto? La razzia delle batterie delle auto elettriche. Tutto avviene di notte e la mattina dopo i proprietari si ritrovano il parabrezza in frantumi, la carrozzeria da rifare e l'auto senza batteria. Una volta infatti i pezzi piu cercati erano le autoradio, poi le gomme e infine le marmitte. Adesso la svolta green anche tra i ladri: ad attirarne l'attenzione sono infatti le auto elettriche.



Ne sanno qualcosa i residenti di via Pietro Frattini, a Villa Bonelli, dove una sequenza serrata di furti sta infatti mettendo in allarme gli automobilisti: gli ultimi tre raid si sono verificati in una sola notte, nel fine settimana. Risultato: tre auto distrutte e tutte della stessa tipologia, ibride.



Un allarme in piena regola, raccolto dal consigliere di FdI del municipio 11, Marco Palma: «Ho scritto diverse pec alla stazione dei carabinieri Villa Bonelli per vedere intensificata l'attività di sorveglianza notturna perché purtroppo i nostri quartieri, soprattutto di notte, sono oggetto di vere e proprie razzie. Via Frattini è diventata una sorta di autoricambio illegale».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 08:51

