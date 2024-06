Fedez: «Con Chiara Ferragni relazione tossica, mi sono liberato dalla sua cerchia. I miei figli? Lotto per vederli il più possibile»

di Redazione web

«Una relazione tossica». Così Fedez ha definito il rapporto che lo legava a Chiara Ferragni, con cui si è separato dopo cinque anni di matrimonio. Ospite su Twitch dello streamer Grenbaud, il rapper ha parlato del brano Sexy Shop, uscito in collaborazione con Emis Killa, e in cui parla anche della sua ex: «Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene… Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi quando chiudi una relazione chiudi con la persona e con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l'ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza».

Le frecciatine

Poi un'altra frecciatina, quando Grenbaud gli chiede di una eventuale partecipazione a Sanremo 2025. «Con l'idea giusta sì - dice Fedez -.

I figli

Ed è proprio parlando di Leone e Vittoria che la voce di Fedez si fa rotta: «Sono una ragione per vivere. Mi piacciono i miei bambini, essere papà non vuol dire che mi piacciono i bambini in generale. Tuo figlio è tuo figlio, è un pezzo di te». Con i bambini cerca di passare più tempo possibile: «Almeno tre volte a settimana. Argomento complicato, diciamo che sto lottando per vederli il più possibile».

