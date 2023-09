L'Outlet di Castel Romano compie 20 anni e festeggia con un'Oasi Wwf

di Lorena Loiacono

Compie 20 anni Castel Romano Designer Outlet e festeggia in grande con il progetto Fashion Inside e il racconto di come, negli anni, il Centro McArthurGlen si sia affermato come punto di riferimento delle tendenze di moda. E compie un viaggio nei primi 20anni del nuovo millennio, tra tendenze e innovazione. A delineare un ritratto dei gusti e delle mode nell’arco di questo lungo periodo è l’indagine “2003-2023 Fashion Inside”, promossa dal primo Osservatorio McArthurGlen sulla moda nel retail fisico e condotta da Bva Doxa, in collaborazione con Brand Jam, da cui emerge che per il 44% degli intervistati lo shopping migliora l'umore, per il 35% contribuisce ad aumentare l’autostima e quasi uno su due ritiene che sia una coccola. Per 6 consumatori su 10 riuscire a “fare l’affare” è sempre molto apprezzato, il 55% fa ricerche e confronti in fase di preacquisto e il 52% va alla ricerca di capi di buona qualità a prezzi accessibili. La scelta di acquistare in un luogo come Castel Romano Designer Outlet è dettata, oltre che dai prezzi vantaggiosi, anche dalla vasta offerta di marchi e negozi, per il 57%, e di brand famosi per il 28%.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA