Poste Italiane, l'impegno per Roma e provincia: dal “progetto Led” ai nuovi veicoli green

Poste Italiane compiono 160 anni. Il rinnovamento in questi ultimi anni è stato eloquente. Su Roma e provincia una delle iniziative in corso per la sostenibilità è il “Progetto Led”, che prevede la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade fluorescenti con tecnologia led, allo scopo di favorire l’abbattimento (circa il 50%) dei consumi di energia elettrica e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti.

Poste Italiane festeggia i 160 anni di storia con il presidente Mattarella: «Simbolo della cultura del Paese»



Negli ultimi due anni sono state 68 le sedi interessate dal programma e tale iniziativa ha prodotto regionalmente un risparmio annuale di circa 691mila kWh e una riduzione di 594 tonnellate delle emissioni di anidride carbonica.



Anche l’installazione degli impianti fotovoltaici è uno dei progetti che è stato avviato da Poste Italiane in alcune regioni del Centro Italia, compreso il Lazio. In provincia di Roma sono 9 i siti dove sono stati installati i pannelli fotovoltaici. Nelle sedi di Poste sono previsti anche interventi di sostituzione di generatori di calore alimentati a combustibile fossile (gas o gasolio) con sistemi a pompa di calore elettrica e altre iniziative finalizzate a ridurre notevolmente l’impatto ambientale.



All’obiettivo dell’efficientamento energetico degli edifici si aggiunge quello legato al rinnovo della flotta aziendale attraverso la sostituzione del parco veicoli esistente con mezzi “green”, soprattutto per il recapito di pacchi e corrispondenza. In questo senso, a disposizione dei portalettere della Capitale e della provincia di Roma ci sono già sono già 520 mezzi green per la consegna di corrispondenza e pacchi.

Nel provincia di Roma la rete Poste Italiane vanta 393 uffici postali, 53 tra centri di smistamento, centri di distribuzione, presidi di recapito che gestiscono il servizio di consegna pacchi e corrispondenza, 435 ATM Postamat, 876 tra Locker e “Punto Poste”, ovvero reti terze quali i tabaccai o le stazioni di servizio Eni.

Nello specifico, nella provincia romana sono stati installati 28 nuovi ATM Postamat nei piccoli borghi, mentre in 4 sedi sono stati sostituiti con apparecchi di nuova generazione. Sono invece 60 gli Uffici Postali in cui è stato installato il Wi-Fi gratuito, 60 le località interessate da progetti di decoro urbano con il restyling delle cassette rosse di impostazione, 41 gli uffici postali dotati di videosorveglianza per incrementare la sicurezza.

