L'ebrezza del volo? Sulla Colombo arriva Fly X: il brivido per grandi e piccoli

Sono tante le storie emozionanti da raccontare provando l'ebbrezza di un lancio con il paracadute da 5000 metri di altezza stando in realtà a pochi metri da terra e senza correre nessun rischio. Tutto ciò è possibile a Roma vivendo l'avventura con il simulatore di caduta libera di ultimissima generazione che trasforma in realtà l'esperienza del volo, già attivo a Roma, nel Fly X Village di via Cristoforo Colombo.

Sono state anche altre le storie che abbiamo raccontato con la nostra esperienza: Una ragazza non vedente mentre vola da sola, l’entusiasmo e la determinazione di Monica, campionessa plurimedagliata paraolimpica, Maria che ha superato la sua paura del vuoto e con le lacrime agli occhi mi abbracciava ringraziandomi per averle fatto provare l’emozione più bella della sua vita -e ancora il regalo a sorpresa del nipotino Andrea di 4 anni e papà Marco, che volando con noi hanno festeggiato l’ottantacinquesimo compleanno di nonno Luigi, ex pilota di caccia; la bellezza dei disegni e temi scolastici che ricevo dai bimbi che hanno coronato il sogno di volare da noi, proprio come nelle fiabe, e la meraviglia di quando vedo volare Manuel, affetto da disturbo della regolazione emotiva, che con la sua tuta da super eroe ha convinto anche i suoi genitori a volare con noi e ad iniziare il corso di paracadutismo.

"Siamo felici e grati di essere stati accolti a Roma, nel bellissimo quartiere storico della Garbatella in via Cristoforo Colombo 168, estremamente semplice da raggiungere - dichiarano Max Graziosi e Giuseppe Cossu, campione italiano sia della disciplina Indoor che Outdoor, e medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali 2018 responsabili della struttura. - A Fly X potrai soddisfare la tua curiosità di conoscere l’emozione della caduta libera, con la certezza di farti appassionare al volo; potrai rinnovare e filmare il tuo amore volando in coppia baciandosi con l’ormai famoso Kiss & FlyX dedicato agli innamorati; potrai riunire i tuoi cari con il Family Fly X, organizzare prestigiosi eventi aziendali e originali feste private; e potrai anche con Sport Fly X iniziare il percorso per diventare un paracadutista sportivo o migliorare e affinare le tue abilità se già lo sei".

"Siamo orgoglioso di poter dire che Fly X è un’azienda 100% made in Italy: i ragazzi dello staff sono istruttori di altissimo livello provenienti da tutta Italia che con passione si dedicano al nostro progetto.

L’equipaggiamento per il volo è totalmente realizzato dalla Bertrand, azienda italiana top nel settore del paracadutismo - concludono - Il sogno è quello di realizzare Fly X anche in altre città, crescere come gruppo creando ulteriori posti di lavoro e diffondere questo sport che è stato presentato come possibile disciplina alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nel mondo esistono già centinaia di impianti: è ora che anche in Italia ce ne siano!".

In Italia l’attività di paracadutismo indoor o indoor skydiving è stata fino ad oggi limitata a poche location, ma Fly X ha in programma nei prossimi mesi di realizzare in tante città italiane un numero di simulatori che darà a chiunque la possibilità di provare le sensazioni di questo sport nato negli Usa negli anni ’90. Tutti possono provare a volare, compresi i bambini (dai 4 anni in su).

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 17:40

