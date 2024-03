Investito e ucciso sull'Appia ragazzo di 20 anni: l'uomo alla guida del furgone denunciato per omicidio stradale

di Redazione web

A dare l'allarme ai carabinieri è stato un autista di 60 anni di Ceccano (Frosinone): al volante di un furgone della ditta per la quale effettua trasporti ha investito e ucciso un pedone di vent'anni di nazionalità albanese che stava percorrendo la via Appia in prossimità del cavalcavia di accesso al centro abitato di Terracina (Latina), nei pressi del bivio per il Pronto Soccorso dell'ospedale Fiorini.

La tragedia questa mattina alle 5.30

È accaduto intorno alle 5.30 di questa mattina. In quel momento sulla zona c'era un forte maltempo che riduceva la visibilità: ai carabinieri, l'autista ha raccontato di avere sentito un urto ma di non avergli dato particolare importanza, allontanandosi. Poi, nel dubbio è tornato indietro e ha trovato il corpo del pedone nella vegetazione oltre lo spartitraffico. A quel punto ha chiamato i carabinieri ed ha raggiunto la caserma, mettendosi a disposizione e consegnando le chiavi del mezzo. L' uomo è stato denunciato per omicidio stradale.

