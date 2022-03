Inseguimento da Far west a Roma: la polizia spara, ma i banditi scappano. È caccia agli uomini

Un inseguimento da Hollywood per le strade di Roma. Spari e adrenalina tra speronamenti e tentativi di investimento. La polizia spara nel tentativo di dissaudere i banditi in fuga al Tiburtino. Una lunga scena da Far West iniziata mercoledì 23 marzo alle 18 in via Spadolini, quando gli agenti del commissariato San Lorenzo intimano l'alt a un'auto con quattro persone a bordo. L'autista non ubbidisce, accelera e tira dritto.

È quanto accaduto in un pomeriggio ad alta tensione per le vie del Tiburtino. Il rocambolesco inseguimento è iniziato intorno alle 18 all'altezza di piazzale Spadolini, dove è stato intimato l'alt ad un'auto sospetta. Il conducente, tuttavia, invece di fermarsi ha accelerato, fuggendo a tutta velocità per le via del quartiere e tamponando alcune auto. Poco dopo ha fermato la macchina per far scendere tre uomini in largo Luigi Vittorio Bertarelli, che sono quindi fuggiti a piedi.

Nel riprendere la marcia, l'uomo al volante ha tentato di investire gli agenti di polizia che volevano bloccarlo e quando l'inseguimento è ripreso ha speronato l'auto dei poliziotti. A quel punto gli agenti hanno sparato tre colpi alle ruote dell'auto in fuga che ha così arrestato la sua corsa in via Luigi Arnaldo Vassallo.

Spari uditi da tutti i residenti che hanno chiamato, allarmati, il numero unico per le emergenze per raccontare quanto accaduto. L'uomo alla guida dell'auto, ormai impossibilitata a proseguire la folle corsa, perché con un pneumatico anteriore forato, è però riuscito a scappare a piedi. I quattro sono, adesso, ricercati dalla polizia che indaga per capire il motivo della fuga.

