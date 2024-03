Donna incinta al quinto mese va al pronto soccorso con dolori addominali, i medici la dimettono: poche ore dopo abortisce. Aperta inchiesta

di Redazione Web

Donna di 39 anni anni incinta si presenta al pronto soccorso con dolori addominali. I medici la dimettono con una terapia farmacologica e quando torna a casa ore dopo abortisce. È successo ad Ariccia martedì pomeriggio. La donna, di origine pakistana, in preda ai dolori ha chiamato il 118. Quando i sanitari sono arrivati si sono trovati davanti il feto al quinto mese ormai espulso dopo un aborto spontaneo e hanno chiamato i carabinieri.

Cosa è successo

Dimessa con una terapia farmacologica, sarebbe poi tornata a casa dove, alcune ore dopo, avrebbe abortito chiamando quindi i soccorsi. Il feto è stato portato al policlinico Tor Vergata, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La donna, già madre di altri figli, non è in gravi condizioni. Il magistrato ha disposto il sequestro della cartella clinica per fare luce sulla vicenda.

