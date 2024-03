Bambina di 12 anni trovata morta a letto dal papà, era stata al pronto soccorso per un dolore al ginocchio e poi dimessa: aperta indagine

di Redazione web

PRATA - Morta bambina americana di 12 anni a Prata. I genitori l'hanno trovata senza vita stamattina, martedì 5 marzo, quando sono andati a svegliarla per andare a scuola. Il decesso è stato segnalato a Procura. La bambina giocava a football americano alla base aerea americana di Aviano. Venerdì si sarebbe fatta male a un ginocchio durante un allenamento. Domenica sera è stata portata in ospedale perché continuava ad avere male al ginocchio. Questa notte il decesso. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per capire le cause del decesso. E' stato chiesto aiuto al 112, che ha inviato a Prata sia ambulanza che l'automedica.

Il dolore alla gamba

Il dolore alla gamba può essere un sintomo di allarme per eventuali complicanze di natura cardiaca. Sebbene la giovane età della paziente potesse difficilmente far pensare a una patologia di questo tipo. L'allarme è stato lanciato dal padre attorno alle 9.30 stamattina. L'uomo ha tentato di rianimare la piccola guidato telefonicamente dagli operatori del 112 della centrale operativa regionale. Quando sono giunti sul posto, gli specialisti sanitari hanno accertato che il decesso era avvenuto già da alcune ore, probabilmente nel corso della notte.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 14:54

