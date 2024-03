Francesco Zanardo trovato morto in casa dai genitori, erano andati a trovarlo a Padova: aveva 40 anni

di Redazione web

È stato trovato sabato senza vita nel suo alloggio a Padova dove abitava da solo Francesco Zanardo, 40 anni, di Orsago (Treviso). A trovarlo sono stati i familiari, che si erano recati a Padova per fargli visita e hanno rinvenuto l'uomo esanime. Immediatamente è stato dato l'allarme, è arrivata l'ambulanza con i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il dolore immenso è così piombato sulla famiglia, molto conosciuta in paese. Il papà Mario per tanti anni ha lavorato come impiegato nel settore dei Servizi sociali in municipio, mentre la mamma Nicoletta Perissinotto ha insegnato, oggi è in pensione. Francesco Zanardo lascia anche un figlio ventenne.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 14:01

