Incidente tra auto e moto, donna morta nel centro di Roma: lo scontro poco dopo l'alba

di Redazione Web

È morta una donna in un incidente stradale avvenuto nel centro di Roma questa mattina, 4 marzo, poco prima delle 8. La tragedia è avvenuta in prossimità delle Terme di Caracalla, precisamente in via Baccelli quando un'auto e una moto si sarebbero schiantate rimanendo coinvolte nell'incidente stradale che ha portato alla morte della donna di cui ancora non è nota l'identità.

La dinamica dell'incidente

Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale. A loro il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente che al momento non è chiara.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Marzo 2023, 10:53

