Incidente a Conca d'Oro: furgone contro le auto in sosta. Muore l'autista 50enne

Per cause ancora da accertare, probabilmente per via di un malore, un uomo di 50 anni, alla guida di un furgone Fiat Ducato, ha perso il controllo del mezzo colpendo due veicoli a lato della strada, una Toyota Chr e una Lancia Musa, ed è morto. L'incidente è avvenuto oggi incontro alle 15 in via di Val d'Ala, in zona Conca d'oro a Roma.

A intervenire sul posto le pattuglie del III Gruppo nomentano della Polizia Locale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Ottobre 2023, 18:41

