Auto si ribalta e vola nella scarpata, morto 19enne alla guida. Grave l'amico in codice rosso

di Redazione web

Tragico incidente intorno alle 23 della notte del 1 dicembre sulla SP 71, la strada che collega Viterbo al comune di Caprarola. Un'Opel Corsa nera è uscita fuori strada, precipitando lungo una scarpata nella località Paradiso. Purtroppo, per il conducente, un giovane di 19 anni di origini est europee, all'arrivo dei soccirsi non c'è stato nulla da fare.

Morto 19enne, grave l'amico

Il suo compagno di viaggio, anch'esso giovane, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ancora vivo ma in condizioni gravi. Sul luogo dell'incidente si sono prontamente recati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre entrambi i giovani dalle lamiere contorte dell'Opel Corsa, e il personale del 118. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti per le indagini sull'accaduto. La dinamica precisa dell'incidente rimane al momento da chiarire.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 07:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA