Voragine sull’A1 a Roma sud, tamponamenti a catena tra sei tir e diverse auto: 4 chilometri di coda

Traffico paralizzato sulla A1 Roma-Napoli al km 560,4 verso Firenze. Quattro chilometri di code in aumento tra diramazione Roma sud e Guidonia a causa di un incidente che ha coinvolto varie vetture e vari mezzi pesanti. «Il traffico è deviato sulla sola corsia di sorpasso», riferisce con una nota Astral Infomobilità. A causare il tamponamento a catena sembrerebbe una voragine. Coinvolti sei mezzi pesanti e diverse automobili.



Fortunatamente non risultano feriti. Dalle primissime informazioni sembrerebbe che a spaccare l’asfalto sia stato il cedimento di un giunto di dilatazione. Appena il primo camion è passato ha spaccato un semiasse e così via gli altri mezzi con lo scoppio di gomme e cerchioni spaccati. Ora bisognerà capire perché proprio in quel tratto e cosa ha realmente provocato il cedimento della strada. Lunedì 10 Giugno 2019, 09:55

