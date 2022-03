Incendio a Roma nella notte, evacuati otto appartamenti: sette persone intossicate

Tragedia sfiorata nella notte a Roma per un incendio che ha coinvolto un intero condominio. Gli abitanti di otto diversi appartamenti sono stati fatti evacuare e sette persone sono rimaste intossicate dal fumo.

Leggi anche > Roma, il fratello di Mario Draghi coinvolto in un incidente con la moto

È accaduto al civico 230 di via Tor de' Schiavi, intorno alle 4. L'incendio si è originato al quinto piano di una palazzina di sette e sono intervenuti i vigili del fuoco. L'abitazione interessata dal rogo è stata resa inagibile, otto appartamenti sono stati evacuati, e sono stati interdetti gli appartamenti al quarto e quinto piano per lesioni ai solai. Sette persone sono state portate sul terrazzo di copertura del fabbricato e soccorse dal personale sanitario a causa del fumo inalato ma non risultano feriti. Sul posto anche polizia di Stato, polizia locale e 118.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA