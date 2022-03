Roma, il fratello di Mario Draghi coinvolto in un incidente con la moto

Il fratello di Mario Draghi, Marcello, è rimasto coinvolto in un incidente stradale e trasportato in codice rosso all’Umberto I lo scorso sabato sera. Lo scrive il Messaggero in un articolo firmato da Emiliano Bernardini e Alessia Marani. Da accertare la dinamica dell'incidente avvenuto tra vialeTiziano e piazzale Manila.

Marcello Draghi, che era in sella al suo Sh 150, si è scontrato con una Skoda. Il fratello del Premier avrebbe riportato una frattura alla gamba che lo potrebbe tenere fermo per 20 giorni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 09:24

