Incendio a Roma, «situazione sotto controllo». Ancora 50 vigili del fuoco in azione

L'incendio a Roma, che con la sua enorme nube nera ieri ha minacciato il cielo della Capitale, è domato ma non ancora vinto del tutto. Dopo una notte di lavoro delle squadre di vigili del fuoco è «generalmente sotto controllo». Il rogo si è sviluppato nelle attività di autodemolizione e nella vegetazione tra via Togliatti, via Casilina, via dei Romanisti, via Fadda, nella zona di Centocelle. Sono 50 i vigili del fuoco che stanno ancora operando, 20 gli automezzi impiegati, anche il mezzo speciale Dragon fatto arrivare dall'aeroporto di Fiumicino. Continua incessante l'opera di smassamento, bonifica e raffreddamento dei materiali stoccati nelle attività di autodemolizioni, anche con l'impiego di escavatori.

Incendio a Roma: esplosioni e fumo nero. Il Municipio: «Tenere chiuse le finestre». La Regione: usare le mascherine, allertati i Pronto soccorso

Sono tornate nelle loro abitazioni nel corso della notte le persone evacuate precauzionalmente a causa del grosso incendio. Lo rendono noto i vigili del fuoco.

Il grosso incendio sviluppatosi ieri ha ancora riflessi sulla circolazione della Capitale. Resta chiusa - informano i vigili del fuoco - via Palmiro Togliatti tra via Casilina e via Fadda per consentire il movimento dei mezzi di soccorso.

