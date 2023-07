Ciro Immobile, l'autista del tram lo denuncia per lesioni stradali: la nuova svolta a tre mesi dall'incidente

di Redazione web

Per Ciro Immobile la partita dell'incidente con il tram non si è ancora chiusa. Anzi, rischia di prendere una piega del tutto inaspettata. Nei giorni scorsi, infatti, l'autista 56enne dell'Atac, V. M., ha denunciato il calciatore per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, riporta Il Messaggero. Il tranviere ha allegato alla denuncia i referti medici, che certificano tre mesi e mezzo di prognosi.

«Non me la sento di parlare di quel giorno, non ho nulla da dire o da aggiungere», spiega dopo avere fatto denuncia alla caserma dei carabinieri della Garbatella.

Il mistero della dinamica

Per gli agenti della polizia locale l'indagine sull'incidente, avvenuto in piazza delle Cinque Giornate il 16 aprile alle 8 del mattino, si è chiusa con un nulla di fatto. Ad indagare sul caso erano stati i vigili del commissariato Prati, che non erano riusciti a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Per l'autista, il calciatore a bordo del suo Suv correva troppo.

Adesso la partita potrebbe spostarsi a piazzale Clodio, con nuove indagini e eventuali ulteriori approfondimenti su telecamere da visionare, perizie da richiedere e testimonianze da prendere a verbale.

