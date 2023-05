Incidente Ciro Immobile, l'indagine fa flop: «Nessun colpevole, non ci sono prove»

di Redazione web

Il caso dell'incidente di Ciro Immobile, avvenuto a Roma lo scorso 16 aprile, si chiude con un nulla di fatto. «Nessun colpevole», è la conclusione delle indagini condotte dalla Polizia Municipale di Roma. Né il calciatore, né l'autista del tram coinvolto nello schianto, sarebbero responsabili dell'incidente, che ha causato 12 feriti, nessuno grave.

Le indagini della Polizia Municipale

Proveranno a trovare un colpevole le assicurazioni, pronte a darsi battagli in tribunale come da prassi, provando a dare una ricostruzione verosimile.

Si va dunque verso il concorso di colpa, anche se non è da escludere - scrive La Gazzetta dello Sport - l'intervento sul fronte civile di un Giudice di pace, il cui parere potrebbe risultare decisivo per indirizzare le responsabilità. Il semaforo, fa sapere Roma Mobilità, non presenta malfunzionamenti. E le perizie sui mezzi coinvolti, non avrebbero fornito elementi utili ai vigili urbani del I Gruppo Prati per chiarire responsabilità.

