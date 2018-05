Il meglio del jazz ai Fori Imperiali a sostegno di Emergency

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

torna “Pe' Strada”. Quest'anno, dopo tre edizioni che hanno visto protagonisti i buskers, l'organizzazione umanitaria celebra la grande musica jazz in un evento rinnovato, dal nome, che prevede una gioiosa maratona musicale che andrà avanti dal primo pomeriggio di sabato 5 maggio fino al tramonto, con la partecipazione dei più grandi artisti italiani (e non solo) sotto la direzione artistica del sassofonistaL'appuntamento con Peace&Jazz pe' strada è sabato 5 e domenica 6 maggio a via dei- lato- dove sarà allestito un piccolo “villaggio Emergency” con due palchi per le performance musicali e gli stand in cui sarà possibile informarsi sulle attività dell'organizzazione e trovare i suoi gadget. Tra le novità di quest'anno c'è Peace therapy, un innovativo percorso grazie al quale i visitatori potranno rivivere le storie dei pazienti che ogni giorno vengono accolti negli ospedali di Emergency ine Iraq, attraverso un'esperienza immersiva fatta di filmati, immagini e realtà virtuale. Peace Therapy sarà visitabile per tutte le giornate di sabato 5 e domenica 6 maggio.PEACE&JAZZ PE' STRADA – Sabato 5 maggio, a partire dalle 15, l'evento Peace&Jazz travolgerà via dei Fori Imperiali con performance musicali itineranti e dedicate ai bambini e poi con una jam session non-stop che coinvolgerà alcuni tra i più grandi nomi della scena jazz italiana, accolti dalla voce di, critico musicale di Repubblica. Sotto la guida del direttore artistico Stefano Di Battista, ad animare PPeace&Jazz pe' strada saranno la, Walter Ricci, il coro della, diretto da Maria Grazia Biella, la violinista ungherese Luca Kedzy, il rapper, la cantante Maria Pia De Vito, il contrabbassista, la pianista Rita Marcotulli, il chitarrista, la sassofonista e cantante Cristiana Polegri, il musicista e attore Stefano Fresi, il pianista Enrico Zanisi, la cantantei e poi Ladyvette, Piji, Swing Valley Band e i ballerini di Swing Circus., ovvero il Teatro di Pace di: odomenica 6 maggio i Fori ospiteranno attività per bambini, visite guidate dei Fori a sostegno dell’attività di Emergency e lo spettacolo teatrale di Mario Spallino che ripercorre la storia di questi ultimi decenni per mostrarci che la guerra non è inevitabile. Lo spettacolo sarà la chiusura di un weekend fatto di musica, spettacolo e solidarietà, realizzato per invitare il pubblico ad allargare lo sguardo e a riflettere, attraverso le espressioni artistiche, sulle realtà in cui lavora l’organizzazione umanitaria.Il palcoscenico naturale dei Fori Imperiali sarà lo spazio di un racconto che ha per protagonisti gli oltre 9 milioni di pazienti che Emergency ha curato dalla sua fondazione a oggi. Dal 1994 l'associazione ha infatti portato le sue attività sanitarie in 18 Paesi del mondo. Attualmente Emergency è presente in Afghanistan, Iraq, Sierra Leone, Repubblica Centrafricana, Sudan e Italia.I fondi raccolti grazie a Pe' Strada saranno destinati al Centro chirurgico per le vittime di guerra di Lashkar-Gah, in Afghanistan, così come i ricavi della lotteria associata all'evento, la cui estrazione avverrà nel pomeriggio di domenica 6 maggio con l'annuncio dei biglietti vincitori. Il primo premio è un weekend in barca a Ponza per 2 persone con pernottamento e pasti nel cabinato a vela di 14 metri “Alisea”. L'immagine diPeace&Jazz pe' strada è realizzata da Fabio Magnasciutti. Peace&Jazz per Emergency Pe’ Strada 4a Edizione è realizzato con il patrocinio del Comune di Roma. Tutti i dettagli del programma saranno consultabili sul sito di eventi.emergency.it, contattando lo 06 688151 o scrivendo a iniziative.roma@emergency.it