Il genero aggredisce per l'ennesima volta la figlia, il padre lo accoltella con una lama di 30 centimetri

È accaduto in Via Giulio Pastore a Marino, in provincia di Roma. L'uomo, moldavo di 53 anni, è stato arrestato per il tentato omicidio del genero di 38 anni, anche lui moldavo.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la figlia del 53enne oggi aveva subito l'ennesima aggressione da parte del marito. Poi è andata dal padre, che abita sulla stessa via, per sfogarsi di quanto accaduto. CosìIl fatto è avvenuto in mezzo alla gente e sono giunte moltissime chiamate di soccorso al 112.I carabinieri della Stazione di Marino insieme ai militari di Castel GandolfoSarà sottoposto a un intervento chirurgico.