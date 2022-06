Gli Her Pillow live alla libreria Zalib di Roma: folk irlandese nel nome della solidarietà

Venerdì 24 giugno la Libreria Zalib di Roma (via della Penitenza, 35), ospita una serata dedicata a EMERGENCY con il concerto della Mini Swing Gang Band alle 19.00 e con il sound della band romana Irish folk punk rock Her Pillow alle 21: una maratona musicale con sonorità di matrice celtic-folk e irlandese per sostenere i progetti e i valori dell’associazione umanitaria.

Il cantante degli Her Pillow Fabio Magnasciutti, noto illustratore e vignettista, dal 18 giugno espone inoltre negli spazi di Zalib la mostra in 40 vignette dal titolo “Tra le righe rosse”. “Collaborare con Emergency è un dolce impegno. Sempre poco, rispetto a ciò che fanno tutti i volontari - ben più che mescolare colori, tracciare segni e intonare canzoni - ma è ciò che mi riesce meglio. Spero in un mondo che non abbia più bisogno di quella E rossa. Nell'attesa, diamo una mano", ha detto Magnasciutti, da molto tempo sostenitore di EMERGENCY. Nella serata di venerdì 24 sarà possibile acquistare le vignette della mostra, autografate dall’autore, al costo di 50 € l’una; il 50% sarà devoluto a EMERGENCY.

Nel corso della serata “Zalib per EMERGENCY”, che si concluderà con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria di EMERGENCY ROMA, saranno proposti assaggi di cucina siriana con le specialità di HUMUS Roma.

Ingresso libero con tessera ARCI.

Costo della tessera 8 €, di cui una parte sarà devoluta a Emergency.

